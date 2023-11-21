نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الصومال وأوغندا اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب الصومال مع منتخب أوغندا، اليوم الثلاثاء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة من عمر تصفيات كأس العالم 2026.

تُقام المباراة بين منتخبي الصومال وأوغندا في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع المباراة بين منتخبي الصومال وأوغندا عبر قناة ssc extra 2 الرياضية، حيث تعد مجموعة قنوات ssc هى الناقل الحصري لتصفيات المونديال لقارة إفريقيا.

وكان قد خسر منتخب الصومال في الجولة الأولى أمام منتخب الجزائر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما انهزم منتخب أوغندا أمام غينيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.