نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هى القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد تنزانيا اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2026؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل منتخب المغرب، ضيفا ثقيلا على حساب منتخب تنزانيا، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من عمر تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب تنزانيا الفوز في الجولة الأولى على حساب منتخب النيجر بنتيجة هدف دون رد، بينما لم يلعب منتخب المغرب في التصفيات بسبب انسحاب منتخب إريتريا.

تُقام المباراة بين منتخبي المغرب وتنزانيا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتذاع المباراة بين منتخبي المغرب وتنزانيا عبر قناة ssc 1 hd، حيث تعد مجموعة قنوات ssc الناقل الحصري لتصفيات المونديال لقارة إفريقيا.