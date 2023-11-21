نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة رواندا وجنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف منتخب رواندا، نظيره منتخب جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من عمر تصفيات كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب رواندا مع منتخب موزمبيق بنتيجة سلبية في الجولة الأولى، بينما نجح منتخب جنوب إفريقيا في الفوز على حساب بنين بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

تُقام المباراة بين منتخبي رواندا وجنوب إفريقيا في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع المباراة بين منتخبي رواندا وجنوب إفريقيا عبر قناة ssc 3 الرياضية، حيث تعد مجموعة قنوات ssc هى الناقل الحصري لتصفيات المونديال لقارة إفريقيا.