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أحمد جودة - القاهرة -

يوفر لكم "دوت الخليج الرياضي" من خلال السطور التالية، تشكيل كرواتيا المتوقع أمام أرمينيا في المباراة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء الموافق 21-11-2023، في تصفيات أمم أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة كرواتيا أمام أرمينيا على أرضية ملعب ماكسيمير، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي ومسقط.

ويدخل فريق كرواتيا المباراة بهدف تحقيق الانتصار وخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات أمم أوروبا 2024، حيث يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن نظيره ويلز صاحب المركز الثالث.

تشكيل كرواتيا المتوقع أمام أرمينيا اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في تصفيات أمم أوروبا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: سوسا، لوفرين، جفارديول، جورانوفيتش.

خط الوسط: مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش.

خط الهجوم: بريزيتش، كراماريتش، فاليسيتش.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وأرمينيا في تصفيات أمم أوروبا

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة تصفيات أمم أوروبا لجمهور الوطن العربي وشمال إفريقيا.