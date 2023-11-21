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أحمد جودة - القاهرة -

نوفر لكم "دوت الخليج الرياضي" في السطور التالية، تشكيل سويسرا المتوقع أمام رومانيا اليوم الثلاثاء في تصفيات أمم أوروبا 2024.

ونجح منتخب سويسرا في التأهل رسميا لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، عندما احتل وصافة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 17 نقطة.

موعد مباراة سويسرا أمام رومانيا اليوم الثلاثاء في تصفيات أمم أوروبا 2024

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي ومسقط.

تشكيل سويسرا المتوقع أمام رومانيا اليوم الثلاثاء في تصفيات أمم أوروبا 2024

في حراسة المرمى: يان سومر.

في الدفاع: مانويل أكانجي- ريكاردو رودريجيز- شار - لوتومبا.

في الوسط: ريمو فرولر- جرانيت شاكا -جابريل سو- شاكيري- ستيفن.

الهجوم: سيدريك إيتن.

القنوات الناقلة لمباراة سويسرا أمام رومانيا في تصفيات أمم أوروبا 2024

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة تصفيات أمم أوروبا لجمهور الوطن العربي وشمال إفريقيا.