نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألمانيا ضد النمسا الودية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب النمسا، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الودي الذي سيجمع بين كلا المنتخبين.

ويلتقي منتخب ألمانيا أمام نظيره منتخب النمسا وديا، استعدادا لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة منتخب ألمانيا أمام النمسا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة منتخب ألمانيا أمام نظيره منتخب النمسا، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للمباراة الودية.