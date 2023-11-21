نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ألمانيا المتوقع أمام النمسا اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم نظيره منتخب النمسا، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الودي الذي سيجمع بين كلا المنتخبين.

ويلتقي منتخب ألمانيا أمام نظيره منتخب النمسا وديا، استعدادا لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة منتخب ألمانيا أمام النمسا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة منتخب ألمانيا أمام نظيره منتخب النمسا، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للمباراة الودية.

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام النمسا

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: جوناثان تاه، ماتس هوميلز، أنطونيو روديجير.

خط الوسط: باسكال جروس، سيرجي جنابري، روبن جوسينس، إلكاي جوندوجان، ليروي ساني.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز، نيكلاس فولكروج.