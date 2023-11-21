نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في تصفيات أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والموافق 21 من شهر نوفمبر الحالي في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى أمم أوروبا 2024.

ومن المقرر أن تقام سبعة مباريات اليوم الثلاثاء في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 وهم:-

كرواتيا، أرمينيا 9.45 مساء

ويلز، تركيا 9.45 مساء

رومانيا، سويسرا 9.45 مساء

اندورا، الكيان الصهيوني 9.45 مساء

كوسوفو، روسيا البيضاء 9.45 مساء

اليونان، فرنسا 9.45 مساء

هولندا، جبل طارق 9.45 مساء

وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بإذاعة مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات يورو 2024 عبر جميع القنوات التابعة لها.