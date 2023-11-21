نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزلها الآن.. القنوات الناقلة لمباراة فرنسا واليونان اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره منتخب اليونان اليوم الثلاثاء والموافق 21 من شهر نوفمبر الحالي.

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره منتخب اليونان اليوم الثلاثاء في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2024 عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره منتخب اليونان اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024:-

ومن المقرر أن تذاع أحداث مباراة فرنسا ضد اليونان في تصفيات يورو 2024 عبر تطبيق TOD TV، إضافة إلى شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وبالتحديد على قناة beIN Sports HD 1.