نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة هولندا ضد جبل طارق اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في تصفيات أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب هولندا الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب جبل طارق، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

موعد مباراة منتخب هولندا ضد جبل طارق في تصفيات يورو

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب جبل طارق مع نظيره الهولندي، مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر الا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية عشر الا الربع بتوقيت أبو ظبي.

مجموعة هولندا في تصفيات يورو

ويتواجد منتخب هولندا في المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو، مع كلا من فرنسا وجبل طارق، واليونان، بالإضافة إلى منتخب إيرلندا.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وجبل طارق

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري ومباشر عن إذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.