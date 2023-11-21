ترتيب مجموعة فرنسا في تصفيات أمم أوروبا 2024 قبل مواجهة اليونان

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أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، في مواجهة قوية أمام نظيره المنتخب اليوناني، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة يورو 2024.

موعد مباراة فرنسا ضد اليونان في تصفيات أمم أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة اليونان وفرنسا في تصفيات يورو 2024، مساء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر على ملعب أوباب آرينا، وذلك في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

حيث يتواجد منتخب فرنسا في صدارة المجموعة الأولى من تصفيات يورو 2024 برصيد 21 نقطة، بينما يحتل منتخب اليونان المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

ترتيب مجموعة منتخب فرنسا في تصفيات يورو

منتخب فرنسا (21 نقطة).

منتخب هولندا (15 نقطة).

منتخب اليونان (12 نقطة).

منتخب أيرلندا (6 نقاط).

منتخب جبل طارق (دون رصيد من النقاط).

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد اليونان

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024.