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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب فلسطين، لمواجهة هامة ومرتقبة أمام نظيره الأسترالي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

موعد مباراة فلسطين واستراليا اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يستضيف المباراة ملعب استاد جابر الأحمد بالكويت، ضمن جولة الدور الثاني. يُذكر أن التصفيات تضم 36 منتخبًا، موزعين على 9 مجموعات، حيث يتنافس الأوائل والوصوف على التأهل للمرحلة الحاسمة.

في المجموعة الأخيرة، يشارك منتخبا فلسطين وأستراليا إلى جانب لبنان وبنجلادش، وتأهل الـ18 منتخبًا سيحدد مشاركتهم في كأس آسيا 2027، يستكمل الفرق الرابحة في التصفيات الحاسمة مسارها نحو التأهل لكأس العالم 2026.

في مباراته الأولى، تعادل منتخب فلسطين مع لبنان، بينما حقق منتخب أستراليا الفوز على بنجلادش.

موعد مباراة فلسطين وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فلسطين وأستراليا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة فلسطين وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026

ومن المنتظر أن تذاع مباراة فلسطين وأستراليا عبر فضائية الكأس HD.

قائمة منتخب فلسطين لمواجهة أستراليا بتصفيات كأس العالم

وتضم قائمة منتخب فلسطين، لمواجهة نظيره استراليا، في إطار منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم كلا من:

حراسة المرمى: نعيم أبو عكر - رامي حمادة - نعيم أبو عكر - عبد الهادي ياسين.

خط الدفاع: موسى فيراوي - مصعب بطاط - محمد خليل - كاميلو سالدانا - سامر جندي - المهدي عيسى - ياسر حمد - ميشيل تيرمانيني - محمد صالح.

خط الوسط: عدي خروب - محمد يامين - محمود أبو وردة - محمد باسم بالي - جوناثان زوريلا - علاء الدين حسن - إسلام بطران.

خط الهجوم: محمود وادي - تامر صيام - صالح شحادة - عطاء جابر - زيد قنبر - عدي الدباغ.