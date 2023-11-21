نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر السابق: مستغرب من استبعاد هذا اللاعب عن معسكر الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق، ان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، يضع التشكيل الأساسي بناء على قوة الخصم، مشيرا إلى أن المدرب البرتغالي لديه فكر ورؤية معينة، ولكن لا بد من ثبات التشكيل في المواجهات المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "حمدي فتحي يلعب بشراسة في مركز 6، وكذلك مروان عطية الذي تألق مع الأهلي في الموسم الماضي، وهو مختلف مع محمد النني الذي يستطيع بناء الهجمة بشكل جيد، وكان الأفضل أن يبدأ مروان عطية في مواجهة سيراليون مع الاعتماد على حمدي فتحي بجواره".

وأضاف: "محمد النني يقدم مستوى جيد مع منتخب مصر في الفترة الأخيرة، وعمر كمال عبدالواحد مستواه مميز وكان من الممكن أن يبدأ لقاء سيراليون أيضًا، واعتمد فيتوريا على محمد حمدي دفاعيًا في الجبهة اليسرى، واعتمد في الهجوم على قدرات محمود حسن تريزيجيه، وعملية الاستشفاء أصبحت سهلة حاليًا، لذلك لا مجال في كثرة التغييرات للتشكيل الأساسي".

وواصل: "نظرا لضعف المنافس، قام فيتوريا بعمل بعض التغييرات في تشكيلة منتخب مصر، وعلي جبر مدافع المنتخب ليس الخيار الأفضل لكن محمد عبدالمنعم فرض نفسه بقوة واتمنى عودة محمود الونش وأحمد حجازي لصفوف المنتخب في كأس الأمم الإفريقية، الخط الدفاعي يحتاج للدعم في البطولة القادمة، كنا نعاني في أوقات من أزمة الظهير الأيسر، ولكن الآن جميع الخيارات متاحة وهناك وفرة في اللاعبين".

وزاد: "رمضان صبحي من أبرز اللاعبين في مصر، ومستغرب من استمرار استبعاده عن صفوف المنتخب حتى الآن، وقرار فيتوريا فني في ظل وجود مرموش وتريزيجيه وحسين الشحات، ولو كنت مدربا للمنتخب سأضم رمضان، ومع الدفع بـ مرموش في مركز المهاجم الصريح مع وجود محمد شريف ومصطفى محمد".

وأكمل: "أتمنى وصول المنتخب لأبعد نقطة في أمم إفريقيا ووجود وفرة عددية ميزة هامة لفيتوريا، وكذلك كنت أتمنى الاستعانة بـ إبراهيم عادل مستقبلًا ويجب إعداد لاعبين شباب لكأس العالم".