نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. فيتوريا يحسم مصير الثلاثي المُستبعد وحقيقة رحيل موديست وقرار عاجل من أوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

فيتوريا يحسم مصير ثلاثي منتخب مصر المستبعد

حسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مصير ثلاثي الفريق، إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، عقب استبعادهم الأخير من معسكر الفراعنة، بعد الفوز على جيبوتي.

ونجح المنتخب المصري، في تحقيق فوزين متتاليين بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم القادمة 2026، ليتربع على قمة مجموعته.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، لم يغلق الباب أمام عودة كل من إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد ثلاثي المنتخب، بالمعسكر المقبل".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المدرب لم يغلق ملف عودة ثلاثي الفراعنة، وسوف يتم حسم الأمر حسب الرؤية الفنية، وسوف يتم تقديم اعتذارات من الثلاثي للمدير الفني".

ونجح منتخب مصر الأول في تحقيق العلامة الكاملة بمباراتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم القادمة 2026، عقب الفوز أمام كل من جيبوتي، بسداسية نظيفة، وسيراليون بهدفين.

"تنازل عن نصف مستحقاته للزمالك".. وكيل أوسوريو يُعلنها

صرح محمد حبشي وكيل أعمال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن تنازله عن بعض مستحقاته المالية المتأخرة، وكواليس الاجتماع الخاص بينه وبين مجلس إدارة الأبيض

وأعرب وكيل أعمال أوسوريو عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" عبر برنامج "جمهور الثالثة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق: " قرر أوسوريو التنازل عن جزء كبير من مستحقاته المالية لنادي الزمالك، وذلك بسبب الوضع الذي يمر به الفريق واحتراما لهم ومن جانب أخر لا يريد الدخول في أزمات مع الجمهور أو الفريق في العموم".

وأكمل: " أوسوريو تنازل عن ما يقرب من نصف مستحقاته المالية للزمالك، وحصل على باقي المستحقات".

وإنه ي تصريحاته قائلًا: "يمتلك أوسوريو عروض كثيرة من أمريكا الجنوبية لكنه لم يأخذ قرار حتى الآن، وهو حاليًا مقيم في مصر حتى يتم الانتهاء من بعض الأمور الشخصية قبل السفر".

رحيل موديست وكريستو عن جدران الأهلي.. إعلامي يحسم الجدل

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن الشائعات التي ترددت خلال الفترة الماضية، حول طلب ثنائي الأهلي الرحيل بشكل نهائي عن جدران المارد الأحمر.



وحسم إبراهيم فايق، الجدل عبر تصريحات تليفزيونية على برنامج "جمهور الثالثة"، المذاع عبر شاشات أون تايم سبورت 2، قائلًا: " كل ما تردد حول طلب موديست الرحيل عن جدران النادي الأهلي لم يحدث.. لا اللاعب طلب الرحيل ولا النادي طلب منه".

وأكمل:" اللاعب عقده سنه، وهو لسه مقدمش ما عنده سيبه ينور في الملعب، جايز يظهر في اي وقت، إنما ما تردد حول رحيل ما هي إلا إجتهادات".



وعن رحيل كريستو من صفوف الأهلي: "الأهلي لديه رغبه كبيرة في مشاركة كريستو في المباريات خلال الفترة القادمة، وكولر أبلغه أنه يشتغل ويجهز نفسه، لكي يأخذ فرصته".