موعد مباراة النيجر وزامبيا اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي وعشاق الكرة الأفريقية مباراة النيجر وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2026.



موعد مباراة النيجر وزامبيا في تصفيات مونديال 2026



من المقرر أن تقام مباراة النيجر وزامبيا يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على الملعب الكبير لمراكش وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم 2026.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



يقع منتخبي النيجر وزامبيا في المجموعة الخامسة من مجموعات التصفيات بجوار منتخبات المغرب وتنزانيا وجمهورية الكونغو بعد انسحاب منتخب إريتريا.



وخسر منتخب النيجر من نظيره التنزاني بهدف نظيف في أول جولاته في مشواره نحو تصفيات مونديال 2026.



في حين فاز منتخب زامبيا على نظيره الكونغولي بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.