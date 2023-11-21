نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة عمان ضد قرجيكستان في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض منتخب عمان مواجهة جديدة له في التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وأمم آسيا 20.

منتخب عمان يواجه تحدٍّ جديد في تصفيات كأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027، حيث يلتقي بفريق قرجيكستان في ملعب دولين عمر زاكوف.

يدخل المنتخبان هذه المواجهة ضمن الجولة الثانية لتصفيات المجموعات، ويتواجدان في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبي ماليزيا والصين تايبيه.

فاز منتخب عمان، في لقاءه السابق ضمن منافسات الجولة الأولى على الصين بنتيجة 2-0، بينما تلقى قرجيكستان هزيمة 3-4 أمام ماليزيا. وحاليًا، يتصدر منتخب عمان المجموعة بثلاث نقاط، بينما يحتل قرجيكستان المركز الثالث دون نقاط.

موعد مباراة منتخب عمان ضد قرجيكستان في تصفيات كأس العالم

تنطلق مباراة عمان ضد قرجيكستان اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب عمان ضد قرجيكستان

تُنقل المباراة عبر فضائية SSC السعودية، وقناة الكأس القطرية.