انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر والقنوات الناقلة.. البرازيل تقابل الأرجنتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -نحرص على تقديم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 وكل القنوات الناقلة والتي تبث على مدار اليوم أمام كل عشاق الساحرة المستديرة، ويريد الجميع متابعتها لأنها تشمل على عدد كبير من اللقاءات الهامة حالياً.

مباريات اليوم

وتقدم مباريات اليوم في كل المسابقات المختلفة حول العالم ومن أهمها مباراة البرازيل أمام الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية، وهذا بجانب مباريات تصفيات أمم أوروبا يورو 2024، وهذا بجانب مواجهة أثيوبيا وجيبوتي داخل تصفيات أفريقيا لكأس العالم، وتعتبر من أبرز اللقاءات الهامة والأساسية الذي يريد أن يشاهدها الجميع.

[جدول مباريات اليوم]

جدول مباريات اليوم

جدول مباريات اليوم

ويشهد جدول مباريات اليوم الثلاثاء الكثير من المباريات الخاصة بالجولة الثانية من تصفيات آسيا التي تؤهل إلى كأس العالم 2026، ويتابع فيها الجميع كل اللقاءات الهامة والقوية، ويقابل المنتخب السعودي نظيرة الأردني في لقاء عربي خالص، ويقابل المنتخب الفلسطيني نظيرة أستراليا، وقطر أمام الهند وغيرها الكثير من اللقاءات الهامة.

[جدول مباريات اليوم]

جدول مباريات اليوم

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة

رومانيا X سويسرا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

كوسوفو X روسيا البيضاء – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6

اليونان X فرنسا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

جبل طارق X هولندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

كرواتيا X أرمينيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 8

ويلز X تركيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

باراجواي X كولومبيا – الساعة 1 صباحا

أوروجواي X بوليفيا – الساعة 1:30 صباحا

الإكوادور X تشيلي – الساعة 1:30 صباحا

البرازيل X الأرجنتين – الساعة 2:30 صباحا على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

باكستان X طاجيكستان – الساعة 11 صباحا

ميانمار X كوريا الشمالية – الساعة 11 صباحا

تايبيه X ماليزيا – الساعة 1 ظهرا

الفلبين X إندونيسيا – الساعة 1 ظهرا

بنجلادش X لبنان – الساعة 1:45 ظهرا

فيتنام X العراق – الساعة 2 ظهرا

هونج كونج X تركمنستان – الساعة 2 ظهرا

سنغافورة X تايلاند – الساعة 2 ظهرا

الصين X كوريا الجنوبية – الساعة 2 ظهرا

أوزبكستان X إيران – الساعة 3 ظهرا

النيبال X اليمن – الساعة 3:15 ظهرا

الهند X قطر – الساعة 3:30 ظهرا

قيرجيزستان X عمان – الساعة 4 عصرا

فلسطينX أستراليا – الساعة 4 عصرا

سوريا X اليابان – الساعة 4:45 مساء

البحرينX الإمارات – الساعة 5:45 مساء

الأردن X السعودية – الساعة 6 مساء

أفغانستان X الكويت – الساعة 7 مساء

[جدول مباريات اليوم]

جدول مباريات اليوم

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

إسواتيني X الرأس الأخضر – الساعة 3 عصرا

الصومال X أوغندا – الساعة 3 عصرا

بوتسوانا X غينيا – الساعة 3 عصرا

مالاوي X تونس – الساعة 3 عصرا

ليسوثو X بنين – الساعة 3 عصرا

رواندا X جنوب إفريقيا – الساعة 3 عصرا

إثيوبيا X بوركينا فاسو – الساعة 3 عصرا

ليبيا X الكاميرون – الساعة 6 مساء

موريشيس X أنغولا – الساعة 6 مساء

ساوتومي و برينسيب X ناميبيا – الساعة 6 مساء

جزر القمر X غانا – الساعة 6 مساء

جنوب السودان X موريتانيا – الساعة 6 مساء

توجو X السنغال – الساعة 6 مساء

النيجر X زامبيا – الساعة 9 مساء

تنزانيا X المغرب – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 سنة والقنوات الناقلة

مالي X المكسيك – الساعة 10:30 صباحا على قناة beIN Sports HD 5

ألمانيا X الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 10:30 صباحا على قناة beIN Sports HD 5

الأرجنتين X فنزويلا – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 6

المغرب X إيران – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات دولية ودية والقنوات الناقلة

كوراساو X السلفادور – الساعة 2 صباحا

بولندا X لاتفيا – الساعة 9:45 مساء

النمسا X ألمانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إيرلندا X نيوزيلندا – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري

جمهورية شبين X راية – الساعة 2:30 ظهرا

دكرنس X طنطا – الساعة 2:30 ظهرا ‏

النجوم X وادي دجلة – الساعة 2:30 ظهرا

وي X بترول أسيوط – الساعة 2:30 ظهرا

مكادي X القناة – الساعة 2:30 ظهرا