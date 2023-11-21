نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة قطر والهند اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل منتخب قطر ضيفًا على نظيره الهندي، اليوم الثلاثاء، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

يُقام اللقاء في ملعب كالينجا بمدينة بوبانيشوار، الهند، ضمن منافسات الجولة الثانية بمجموعات التصفيات.

يتصدر منتخب قطر المجموعة الأولى بعد فوزه الكبير على أفغانستان 8-1، بينما فاز منتخب الهند على الكويت بهدف دون رد.

تتنافس المنتخبات في إطار نظام الدوري، حيث يتأهل صاحب المركز الأول ووصيفه في كل مجموعة إلى المرحلة الحاسمة.

يشارك الـ18 منتخبًا المتأهلين في بطولة كأس آسيا 2027 في السعودية، ويتم تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2026، حيث يتأهل الفائز ووصيفه مباشرة، بينما يتجه المركزين الثالث والرابع إلى ملحق آسيوي.

موعد مباراة قطر والهند في تصفيات كأس العالم 2026

وتنطلق مباراة قطر والهند في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والهند في تصفيات كأس العالم 2026

ومن المنتظر أن تذاع مباراة قطر والهند في تصفيات كأس العالم عبر فضائية bein sports HD 1، وقناة الكأس.