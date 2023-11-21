نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية مشاهدة مباراة ألمانيا والنمسا الودية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب النمسا، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الودي الذي سيجمع بين كلا المنتخبين.

ويلتقي منتخب ألمانيا أمام نظيره منتخب النمسا وديا، استعدادا لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة منتخب ألمانيا أمام النمسا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة منتخب ألمانيا أمام نظيره منتخب النمسا، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للمباراة الودية.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.