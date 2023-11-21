نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روسيا البيضاء ضد كوسوفو اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في تصفيات أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يختتم منتخب روسيا البيضاء استعداداته لمواجهة نظيره منتخب كوسوفو اليوم الثلاثاء في الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024.

وتقام أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل منتخب روسيا البيضاء المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل منتخب كوسوفو المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

وسوف يتم نقل مباراة منتخب روسيا البيضاء ضد نظيره منتخب كوسوفو اليوم الثلاثاء في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.