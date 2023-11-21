نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ويلز وتركيا اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في تصفيات أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب ويلز الأول لكرة القدم بنظيره منتخب تركيا، في مواجهة قوية وصعبة مساء اليوم على ملعب "ستاد كارديف سيتي"، في إطار منافسات الجولة العاشرة من تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة ويلز وتركيا في تصفيات أمم أوروبا

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة ويلز وتركيا في تصفيات أمم أوروبا، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- تركيا، 16 نقطة.

2- كرواتيا، 13 نقطة.

3- ويلز، 11 نقطة.

4- أرمينيا، 8 نقاط.

5- لاتفيا، 3 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة ويلز وتركيا اليوم الثلاثاء في تصفيات أمم أوروبا

ويمكن متابعة مباراة ويلز وتركيا في تصفيات أمم أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 4 HD، بتعليق "علي محمد علي".