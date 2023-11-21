عاجل.. غياب 3 لاعبين عن الأهلي أمام ميديما الغاني

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أحمد جودة - القاهرة - تأكد بشكل نهائي غياب ثلاثة لاعبين عن قائمة الأهلي في مواجهته أمام ميديما الغاني، المقررة يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

غياب 3 لاعبين عن الأهلي أمام ميديما الغاني

يغيب عن قائمة الأهلي في هذه المباراة كل من: رضا سليم وطاهر محمد طاهر وعلي معلول بسبب الإصابة. يخضع الثلاثي لبرنامج تأهيلي بهدف العودة للتدريبات الجماعية.

رضا سليم يعاني من إصابة في الكتف وقد أجرى اللاعب جراحة في الترقوة، مما يستبعده عن المباريات لمدة 3 أشهر، حسب تأكيد الطبيب المعالج للنجم المغربي في الفترة السابقة.

أما طاهر محمد طاهر فيعاني من آلام عضلية، وهي نفس الإصابة التي يعاني منها علي معلول. وقد غاب الثنائي عن تدريبات الأهلي في الـ48 ساعة الأخيرة، حيث اكتفيا بفقرات تأهيلية فردية في صالة الجيم تحت إشراف أخصائي التأهيل في النادي.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الأهلي وميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا ستقام في استاد السلام يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيشهد اللقاء حضور 15 ألف مشجع.