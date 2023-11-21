نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مارسيل كولر يختار نجم الدوري المغربي لضمه للأهلي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضرورة تدعيم هذا المركز داخل تشكيل الفارس الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

ويسعى كولر، لوجود بديلا مناسبا في مركز الظهير الأيسر، بجانب الواعد كريم الدبيس، لخلافة النجم الدولي التونسي علي معلول في المواسم القادمة.

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ووضعت إدارة القلعة الحمراء، العديد من اللاعبين المميزين في قائمة الترشيحات لشغل هذا المركز، والذي كان من ضمنها، المغربي يحيى عطية الله، والدولي المصري أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك.

ونشرت صحيفة «لو سبورت 360» المغربية، فإن الدوري المغربي سوف قدم للأهلي أولى الصفقات الشتوية بأوامر كولر، الذي أعطى الضوء الأخضر، للتفاوض مع ظهير أيسر الوداد المغربي، في الفترة الحالية.

على جانب آخر، تلقى أحمد فتوح نجم نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، عرضا جديدا من نادي الاتفاق السعودي، للحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.