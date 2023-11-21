نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسماعيل يوسف: " لا استبعد رجيل فتوح للأهلي ولكنه سيبقى في الزمالك و6 لاعبين يجب رحيلهم في يناير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق ورئيس قطاع الناشئين في الفترة الأخيرة قبل استقالته، مفاجأة مدوية عن رحيل نجم الزمالك هذا الموسم، أحمد فتوح، وبعض اللاعبين الذين لا يجب تواجدهم هذا الموسم داخل القلعة البيضاء.



- إسماعيل يوسف يتحدث عن فتوح

وواصل: "الجمهور كان سببا في الفوز على بيراميدز، وقادرين بنفس الروح حصد الكأس والكونفدرالية، كما يحلم الجماهير في الموسم الحالي".

وتابع:" استغربت من ضم ثنائي الزمالك المستبعد، فتوح وصبحي، إلى قائمة منتخب مصر بأوامر من المدرب البرتغالي روي فيتوريا، خاصة وأنه يجب أن ينفذ قرار ناديهم التربوي بعد أزمتهم الأخيرة، ومواجهة جيبوتي كان يسهل تنفيذ ذلك".

وأوضح:" لا أستبعد رحيل فتوح إلى الأهلي هذا الموسم بعد الذي نراه في المواسم الأخيرة، ولكن أرغب في بقاء اللاعب داخل القلعة البيضاء".

