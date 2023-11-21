نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاركو يخطط لخطف حارس بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تسعى إدارة نادي فاركو، في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وجاء مركز حراسة المرمى، في مقدمة المراكز، التي طالب المدير الفني للفريق في تدعيمها خلال الميركاتو القادم.

- شريف إكرامي على أعتاب فاركو

وطلب خالد جلال المدير الفني لفاركو طلب تدعيم مركز حراسة المرمى خلال شهر يناير المقبل، وتم ترشيح شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز والمفاوضات بدأت لضم الحارس.

مشاركة إكرامي مع بيراميدز أصبحت شبه نادرة في المواسم الأخيرة، مع تألق الحارس الأساسي، أحمد الشناوي، ليكون خيار رحيله أمر قريب هذا الموسم.

على جانب آخر، تسعى إدارة نادي بيراميدز في الوقت الحالي، في الدخول بمفاوضات جادة مع محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، عقب أزمته الأخيرة داخل القلعة البيضاء وعرضه للبيع في يناير.