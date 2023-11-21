عاجل.. حقيقة تفاوض الأهلي مع " قناص الدوري المصري "

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة ما تردد في الساعات القليلة الماضية عن رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر في التعاقد مع مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي.

حقيقة تفاوض الاهلي مع مروان حمدي

وأصبحت أيام مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي معدودة داخل النادي حيث قرر الإدارة برئاسة كامل أبو علي بيعه في يناير المقبل على خلفية خلافه مع الجماهير.

وقال المصدر إن ما يتردد حول رغبة النادي الأهلي ومارسيل كولر مدرب الفريق في ضم مروان حمدي غير صحيح.

وأضاف المصدر بأن كولر لم يطالب الأهلي بضم المهاجم الدولي ولا يرغب في التعاقد معه، وأن هناك لاعبًا آخر يفكر الأهلي في ضمه.

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني يوم السبت المقبل على استاد السلام الدولي في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

