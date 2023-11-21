نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر يعيد البسمة على وجه تشافي بعد إصابة نجم برشلونة بالصليبي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تعرض نادي برشلونة لضربة قوية للغاية، بعد أن أعلن الفريق عن إصابة نجمه الشاب جافي وغيابه حتى نهاية الموسم الجاري.

وأصيب جافي بالرباط الصليبي، وذلك في مباراة المنتخب الإسباني مع نظيره الجورجي في تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة يورو 2024.

إصابة جافي بالرباط الصليبي

وأظهرت الفحوصات الطبية تعرُّض جافي لتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، ولإصابة في الغضروف المفصلي الخارجي.

وأعلن نادي برشلونة أنه وفقا لذلك ستُجرى للموهبة جافي عملية جراحية في الأيام المقبلة.

ورقة رابحة تعود إلى برشلونة

وفي الوقت الذي تعرض فيه جافي للإصابة وتأكد غيابه حتى نهاية الموسم، عادت ورقة مهمة إلى برشلونة وهو الهولندي فرينكي دي يونج والذي تعافى من الإصابة التي غاب على إثرها عن بداية الموسم الحالي.

ويعد دي يونج أحد أهم الأوراق في صفوف برشلونة، ويعتمد عليه المدير الفني تشافي هيرنانديز بشكل أساسي، لكن مع إصابته اضطر لدخول عدد من العناصر.

عودة دي يونج ستكون فرصة جيدة للدخول سريعا في التشكيلة الأساسية، بديلا لجافي، فاللاعب الهولندي يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية على مستوى اللعب.