الهلال السعودي يحسم موقفه من ضم "صفقة ريال مدريد المرتقبة"

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل الإدارة السعودية، خطتها الأخيرة لتكملة الخطوة الأكبر في الموسم الحالي والتي بدأتها منذ الموسم الماضي، باستقطاب العديد من لاعبي أوروبا إلى روشن.

ونجحت تلك الخطوة هذا الموسم، بعد نجاحهم في التعاقد مع كل من، ساديو ماني وياسين بونو وكريم بنزيما وكانتي وفابينيو وفيرمينيو ونيفيز وسافيتش وكوليبالي وهندرسون ورياض محرز وبروزوفيتش وماكسيمن وفرانك كيسيه وجوتا ولابورت ونيمار دا سيلفا وجوتا.

- الهلال يحسم موقفه من مبابي

وترددت أنباء قريبة في الفترة الأخيرة، عن دخول إدارة الزعيم في مفاوضات جديدة مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خلال الانتقالات الصيفية القادمة.