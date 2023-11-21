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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي يحسم موقفه من ضم "صفقة ريال مدريد المرتقبة" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تواصل الإدارة السعودية، خطتها الأخيرة لتكملة الخطوة الأكبر في الموسم الحالي والتي بدأتها منذ الموسم الماضي، باستقطاب العديد من لاعبي أوروبا إلى روشن.
ونجحت تلك الخطوة هذا الموسم، بعد نجاحهم في التعاقد مع كل من، ساديو ماني وياسين بونو وكريم بنزيما وكانتي وفابينيو وفيرمينيو ونيفيز وسافيتش وكوليبالي وهندرسون ورياض محرز وبروزوفيتش وماكسيمن وفرانك كيسيه وجوتا ولابورت ونيمار دا سيلفا وجوتا.
- الهلال يحسم موقفه من مبابي
وترددت أنباء قريبة في الفترة الأخيرة، عن دخول إدارة الزعيم في مفاوضات جديدة مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خلال الانتقالات الصيفية القادمة.
وفي هذا السياق، أكد سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة دوري رورشن والرئيس التنفيذي:" إدارة ملف التعاقدات لم تطلب نهائيا في أي وقت سبق، ضم نجم باريس سان جيرمان الحالي كيليان مبابي أبدًا ولم يتم تقديم أي عروض، ولم يطلب ضمه لنادي الهلال".
ويسعى نادي الهلال، في ضم صفقة ضخمة جديدة في يناير المقبل، لتعويض خسارة البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الموسم، عقب إصابته بالرباط الصليبي وانتهاء موسمه الأول مع الفريق.