"اقترب من ارتداء قميص ريال مدريد".. سان جيرمان يفاوض بديل كيليان مبابي

أحمد جودة - القاهرة -

يبدو أن جماهير وعاشقي نادي ريال مدريد الإسباني، على موعد مع خبرا سارا هذا الموسم، بشأن اقتراب الصفقة الضخمة المنتظرة، والخاصة بالفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان.

وحاول مسؤولو الملكي في المواسم الماضية، التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، إلا أن تمسك ناديه ببقائه وقف عائق أمام إتمام تلك الصفقة.

- دياز على رادار باريس سان جيرمان

وتحاول إدارة باريس، تعويض رحيل اللاعب المتوقع هذا الموسم بعد انتهاء تعاقده رسميا في الصيف القادم، عن طريق ضم نجم آخر خلال الموسم الحالي.