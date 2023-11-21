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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اقترب من ارتداء قميص ريال مدريد".. سان جيرمان يفاوض بديل كيليان مبابي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يبدو أن جماهير وعاشقي نادي ريال مدريد الإسباني، على موعد مع خبرا سارا هذا الموسم، بشأن اقتراب الصفقة الضخمة المنتظرة، والخاصة بالفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان.
وحاول مسؤولو الملكي في المواسم الماضية، التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، إلا أن تمسك ناديه ببقائه وقف عائق أمام إتمام تلك الصفقة.
- دياز على رادار باريس سان جيرمان
وتحاول إدارة باريس، تعويض رحيل اللاعب المتوقع هذا الموسم بعد انتهاء تعاقده رسميا في الصيف القادم، عن طريق ضم نجم آخر خلال الموسم الحالي.
ونشر الصحفي التركي الشهير أكرم كونور في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي، تحسبًا لرحيل كيليان مبابي في الصيف'.
وتابع:" نادي ليفربول سيرفض أي عروض ستأتي من أجل الجناح الكولومبي لويس دياز البالغ من العمر 26 عامًا في يناير".