نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هبوط مانشستر سيتي".. ديلي اكسبريس تنذر بوقوع كارثة داخل الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثارت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، جدلا وقلقا واسعا داخل صفوف جماهير وعاشقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الموسم الحالي بسبب قضايا خرق اللعب المالي النظيف.

وكانت بعض الاتهامات قد نالت من إدارة السيتي في فبراير الماضي، إلا أن القضايا تم توقيفها، حتى صدور أول حكم بخصم 10 نقاط من فريق إيفرتون الإنجليزي، في الأيام الماضية.

- مانشستر سيتي مهدد بالهبوط

وواجه مسؤولو السيتيزنز في تلك القضية 115 اتهام في الأربع سنوات الماضية.

وأسفر استطلاع رأي متابعي "ديلي إكسبريس" عن وجود ما يقرب من 41% يريدون تطبيق نفس العقاب الذي تعرض له إيفرتون بخصم نقاط من رصيده، إلا أن جاءت نسبة ليسيت بالقليلة تصل إلى 36% تريد تجريد الفريق من ألقابه الأخيرة، وهبوطه لدوري الدرجة الأدنى، لكسر قواعد اللعب المالي النظيف.

