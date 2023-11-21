مدرب أرسنال يطلب ضم لاعب الهلال السعودي في الانتقالات الشتوية القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن طلب المدير الفني لنادي أرسنال مايكل أرتيتا من مسئؤلي النادي التعاقد مع لاعب الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

مدرب أرسنال يطلب ضم لاعب الهلال السعودي



وطلب أرتيتا من مسئؤلي أرسنال ضم روبن نيفيز في فترة الانتقالات الشتوية القادمة ويمتلك اللاعب عرض من عدد من الأندية الإنجليزية الآخري أهمها نيوكاسل يونايتد.

موقف فريق الهلال في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل فريق الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة من 13مباراة.

روبن نيفيز لاعب الهلال

موعد مباراة القمة بين النصر والهلال في الدوري السعودي للمحترفين

ويستعد نادي الهلال لمباراة القمة أمام النصر في الاسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين

وتقام مباراة النصر والهلال يوم الجمعة 1 ديسمبر في الساعة التاسعة مساء على ملعب الملك فهد الدولي

غيابات فريق الهلال في القمة أمام النصر

وتأكد غياب سالم الدوسري مهاجم الهلال عن مباراة القمة بسبب الاصابة التي تعرض لها مع المنتخب.