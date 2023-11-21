نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كابوس جوارديولا الطماع".. مانشستر سيتي يقترب من خطف أهم صفقات برشلونة المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة مدوية عن دخول إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في مفاوضات جادة مع أحد لاعبي الدوري الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

ويعاني السيتيزنز في المباريات الأخيرة، في ظل إصابة نجم خط وسط وصانع ألعاب الفريق، البلجيكي كيفين دي بروين، بسبب الإصابة.

- صفقة برشلونة تقترب من السيتي

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن الإسباني بيب جوارديولا، أبدى اهتماما كبيرا بضم سافينيو نجم فريق جيرونا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع، أن جوارديولا سيستغل وجود جيرونا ضمن مجموعة السيتي، مما قد يسهل المفاوضات بين الطرفين بشكل أسهل.

واختتم، اللاعب كان من أهم الأهداف التي تخطط إدارة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد معها، خلال ميركاتو يناير المقبل، لتدعيم مركز وسط الملعب الهجومي، عقب إصابة جافي وتراجع مستوى روميو.