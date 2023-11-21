نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في غياب ريال مدريد.. الأهلي ضمن المرشحين لحصد جائزة جلوب سوكر والشناوي في مهمة صعبة أمام رونالدو وبنزيما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلنت اللجنة المنظمة على تسليم جوائز جلوب سوكر 2023، عن تواجد النادي الأهلي، ضمن 20 نادي يتنافسون على حصد جائزة الأفضل في الشرق الأوسط هذا العام.

وتقام حفل تسليم جوائز جلوب سوكر، في دولة الإمارات العربية، في التاسع عشر من يناير المقبل.

- الأهلي والشناوي وكولر مرشحان لجلوب سوكر

ودخل الأهلي منافسة قوية في غياب حامل لقب الجائزة في العام الماضي وهو فريق ريال مدريد الإسباني، بجانب ليفربول ويوفنتوس، حيث ينضم الأحمر إلى 19 فريق في المنافسة وهم، روما ويونيون برلين وفينورد وفلومنينزي وبايرن ميونخ وإشبيلية وإنتر ميلان ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وأرسنال وبوكا جونيورز والهلال واتحاد جدة والوداد وأوراوا ريد دياموندز وبنفيكا ووست هام يونايتد، على لقب أفضل نادي في العالم.

كما ينافس الأهلي 4 فرق سعودية، وفريقان من الدوري القطري، على جائزة أفضل فريق في الشرق الأوسط.

بينما دخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في صراع مع كبار مدربي أوروبا، كارلو أنشيلوتي وبيب جوارديلا وتشافي هيرنانديز، على جائزة أفضل مدرب.

أما الشناوي فسيكون في صراع ناري مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما والجزائري رياض محرز، على لقب أفضل لاعب في الشرق الأوسط.