تشكيل فرنسا المتوقع أمام اليونان اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في تصفيات أمم أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب اليونان مساء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على ملعب "أوباب أرينا آيا صوفيا" في ختام جولات مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.



ويحتل الدويك صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في سبع مباريات، فيما يحتل منتخب اليونان المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات وخسارة ثلاثة لقاءات.



موعد مباراة فرنسا ضد اليونان في تصفيات أمم أوروبا



تبدأ أحداث مباراة فرنسا واليونان اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.



تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة اليونان في تصفيات أمم أوروبا 2024



حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جوناثان كلوس، دايوت أوباميكانو، جان كلير توديبو، ثيو هرنانديز.

خط الوسط: رابيو، أنطوان جريزمان، زاير إيمري.

خط الهجوم: ماركوس تورام، كينجسلي كومان، كيليان مبابي.



القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد اليونان في تصفيات يورو 2024



تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة فرنسا ضد اليونان مساء اليوم الثلاثاء، عبر قنواتها.