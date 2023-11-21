سيف زاهر: ثنائي هجومي على رادار الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن صفقات الأهلي الجديدة، وأبرز التفاصيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

سيف زاهر: مهاجم فيوتشر والمصري على رادار الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة

وقال سيف زاهر خلال برنامج "ملعب أون"، عبر أون تايم سبورتس: "تردد في الفترة الماضية أن أحمد عاطف مهاجم فيوتشر، ومروان حمدي، مهاجم المصري البورسعيدي على أعتاب النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة".

وتابع: "فيوتشر لن يترك أحمد عاطف، ومروان حمدي، ينتقل مباشرة من الأهلي للمصري، بذلك لن يتعاقد الأهلي مع الثنائي في يناير المقبل".

وأكمل: "صفقة عمر كمال عبدالواحد، انتهت من حيث المادة، حيث هناك اتفاق على قيمة الصفقة 8 ملايين جنيه، ولكنها متوقفة من ناحية اللاعبين حيث هناك كلام على دخول صلاح محسن وكريم نيدفيد وخالد عبدالفتاح في الصفقة".

واختتم: "النادي الأهلي يرغب في إعارة لاعبين فقط، بينما يرغب فيوتشر في استعارة 3 لاعبين".