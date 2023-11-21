تشكيل هولندا المتوقع أمام جبل طارق اليوم الثلاثاء في تصفيات أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب هولندا الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب جبل طارق مساء اليوم الثلاثاء الموافق الواحد والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على ملعب "ألغارفي" في ختام جولات مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.



ويحتل الطواحون الهولندية وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في خمسة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يتذيل منتخب جبل طارق الترتيب، دون نقاط.



موعد مباراة هولندا ضد جبل طارق في تصفيات أمم أوروبا



تنطلق صافرة البداية لمباراة هولندا وجبل طارق اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.



تشكيل هولندا المتوقع لمواجهة جبل طارق في تصفيات أمم أوروبا 2024



حراسة المرمى: بارت فيربروجين.

خط الدفاع: دالي بليند، ستيفان دي فري، فيرجيل فان دايك، دينزل دومفريز.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، كويليندشي هارتمان، ماتس فيفر.

خط الهجوم: تشافي سيمونز، فوتر فيجورست، كودي جاكبو.



القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد جبل طارق في تصفيات يورو 2024



تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة هولندا ضد جبل طارق مساء اليوم الثلاثاء، عبر قنواتها.

