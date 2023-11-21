الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ليكيب: إيطاليا تنجو.. آس: حرب بين الأندية والفيفا.. بيلد: صدمة كبيرة في ​برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ليكيب: إيطاليا تنجو.. آس: حرب بين الأندية والفيفا.. بيلد: صدمة كبيرة في ​برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 21-11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

 ليكيب

إيطاليا تنجو من فخ اوكرانيا وتتاهل إلى امم اوروبا يورو 2024

آس

الصحيفة تكشف تفاصيل الحرب بين الأندية والفيفا

لاجازيتا ديلو سبورت

ايطاليا تحسم تأهلها إلى اليورو بعد التعادل مع اوكرانيا .. صراع السكوديتو بين اليوفي والانتر يشتعل

 بيلد

إصابة نجم برشلونة .. صدمة كبيرة في ​برشلونة ب​عد تأكيد إصابة الاسباني جافي

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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