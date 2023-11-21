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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ليكيب: إيطاليا تنجو.. آس: حرب بين الأندية والفيفا.. بيلد: صدمة كبيرة في برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 21-11-2023
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:
ليكيب
إيطاليا تنجو من فخ اوكرانيا وتتاهل إلى امم اوروبا يورو 2024
آس
الصحيفة تكشف تفاصيل الحرب بين الأندية والفيفا
لاجازيتا ديلو سبورت
ايطاليا تحسم تأهلها إلى اليورو بعد التعادل مع اوكرانيا .. صراع السكوديتو بين اليوفي والانتر يشتعل
بيلد
إصابة نجم برشلونة .. صدمة كبيرة في برشلونة بعد تأكيد إصابة الاسباني جافي