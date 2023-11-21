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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في تصفيات كأس العالم آسيا 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر نوفمبر 2023، العديد من المباريات الهامه الحاسمه في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلي نهايات كأس العالم 2026.
ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في تصفيات كأس العالم آسيا 2026 والقنوات الناقلة.
موعد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر
الأردن × السعودية 07:00
باكستان × طاجاسكستان 12:00
فلسطين × أستراليا 05:00
الصين × كوريا الجنوبية 03:00
الهند × قطر 04:30
فيتنام × العراق 03:00
البحرين × الإمارات 06:45
أفغانستان × الكويت 08:00
يمكنكم مشاهدة مباراة السعودية ضد الأردن مساء الثلاثاء المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.
قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات
تردد القناة: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
جودة العرض: HD.