أحمد جودة - القاهرة -

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر نوفمبر 2023، العديد من المباريات الهامه الحاسمه في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلي نهايات كأس العالم 2026.

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في تصفيات كأس العالم آسيا 2026 والقنوات الناقلة.