نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليبيا والكاميرون اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي، موعد مباراة ليبيا والكاميرون اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة لهذه المباراة التي تحظى باهتمام الجمهور في كل مكان من الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موعد مباراة ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2026

ويلتقي منتخب ليبيا مع نظيره منتخب الكاميرون مساء اليوم الثلاثاء والموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر، ضمن لقاءات الجولة الثانية من عمر البطولة المؤهلة لكأس العالم.

ويقام لقاء ليبيا ضد الكاميرون في تصفيات كأس أمم إفريقيا على ملعب بنينا الدولي بمدينة بنغازي في ليبيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليبيا ضد الكاميرون في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم

وستنقل مباراة ليبيا ضد الكاميرون في تصفيات كأس العالم عبر مجموعة قنوات اس اس سي السعودية وكذلك قناة ليبيا الرياضية.