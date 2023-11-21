قطر تخصص عوائد بيع تذكر أمم آسيا لإغاثة فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا تخصيص عوائد بيع تذاكر البطولة لدعم جهود إغاثة الشعب الفلسطيني نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأعلن سعادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة بشكل رسمي عن تخصيص عائد بيع تذاكر البطولة لدعم الشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

وأكد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023، على أهمية التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والعون لهم.

وجاء نص البيان الرسمي الذي تم نشره عبر القنوات الإعلامية الخاصة باللجنة المنظمة لبطولة أمم آسيا 2023 قطر على النحو التالي:

"في ظل الظروف الراهنة وما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق من أوضاع صعبة، اتخذنا القرار بتخصيص العوائد من مبيعات تذاكر كأس آسيا قطر 2022 لدعم جهود الإغاثة وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين."

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي لتأكيد أهمية الدور الذي تلعبه رياضة كرة القدم في مجال المسؤولية الاجتماعية ومساهمتها الفاعلة خارج المستطيل الأخضر، وإيمانًا بقوة كرة القدم وتأثيرها في المجتمعات، خاصة في أوقات الأزمات والتي تشتد فيها الحاجة لتقديم المساعدة.

تجدر الاشارة إلى أن العوائد سيتم تخصيصها لتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والطبية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا AFC قطر 2023 للمرة الثالثة حيث سبق للدولة تنظيم نسختي 1988 و2011. ومن المقرر أن يتنافس أربعة وعشرون منتخبًا من أفضل الفرق في قارة آسيا على لقب البطولة. وتشهد تسعة استادات انطلاق 51 مباراة في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

