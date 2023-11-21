نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستأنف تدريباته.. وجلسة تجمع معتمد جمال باللاعبين قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات الجماعية، ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وكان الفريق حصل على راحة من التدريبات أمس الاثنين بعد الفوز على الهلال الليبي بثلاثية دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر يوم الأحد الماضي على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.



جلسة تجمع معتمد جمال باللاعبين



عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم.



وشهدت الجلسة بعض الرسائل التحفيزية من المدير الفني للاعبين، قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل ليبيا في بطولة كأس الكونفدرالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.



وتحدث معتمد جمال خلال جلسته مع اللاعبين، عن أهمية المباراة وضرورة الفوز وحصد الثلاث نقاط، لا سيما وأن اللقاء يأتي في بداية مشوار دور المجموعات للبطولة الأفريقية.



وشرح القائم بأعمال المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين، لتنفيذها في مران اليوم لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام بطل ليبيا.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

