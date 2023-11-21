أحمد جودة - القاهرة - استأنف نادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية. تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية خاض لاعبو نادي الزمالك تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة أبو سليم الليبي.

وعقد معتمد جمال المدرب العام لنادي الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني جلسة خاصة مع اللاعبين يطالبهم بضرورة الفوز على أبو سليم الليبي وحصد الثلاث نقاط.

وقام لاعبو نادي الزمالك بخوض تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة أبو سليم الليبي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد برج العرب.

