نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رهان خطير داخل مدريد".. بيريز يحدد بديل أنشيلوتي القادم من داخل البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وضعت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، العديد من الترشيحات القوية، لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرنجي، رغم اقترابه من مواصلة عمله داخل البرنابيو هذا الموسم، رغم اقتراب نهاية عقده.

وترغب إدارة الميرنجي، في ضخ دماء وفكر جديد في قيادة العملاق المدريدي، عقب رحيل أنشيلوتي، مع الاستفادة القوية من التدعيمات الشتوية المنتظرة هذا الموسم.

- ريال مدريد يفاوض دي زيربي

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن توجد في الفترة الحالية، اهتمام من جانب فلورنتينو بيريز، بالتحرك نحو أحد المدربين الواعدين داخل الدوري الإنجليزي في المواسم الأخيرة.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن دخل الإيطالي، روبيرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق برايتون الإنجليزي، دائرة الترشيحات القريبة، حال رحيل أنشيلوتي.

على جانب آخر، تناقش إدارة الريال خطة التعاقدات الصيفية هذا الموسم، في ظل اهتمام الفريق بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

