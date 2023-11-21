نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للاطمئنان على اللاعبين.. جلسة تجمع معتمد جمال بطبيب الزمالك قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وشهدت الجلسة الحديث عن موقف بعض اللاعبين المصابين وأخر تطورات البرامج التأهيلية الموضوعة لهم خلال الفترة الماضية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



واستأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات الجماعية، اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وكان الفريق حصل على راحة من التدريبات أمس الاثنين بعد الفوز على الهلال الليبي بثلاثية دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر يوم الأحد الماضي على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

