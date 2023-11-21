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أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي المنتخب السعودي لكرة القدم، موعد مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره منتخب الأردن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره الأردن، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية موعد المباراة المرتقبة التي ستجمع بين منتخب السعودية ونظيره الأردني في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023، ويحتضن اللقاء ملعب عمان الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين منتخب الأردن ضد السعودية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، والسابعة مساء بتوقيت السعودية.

وتذاع مباريات المنتخب السعودي أمام الأردن في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قنوات "SSC" السعودية.