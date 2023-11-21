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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، ترتيب مجموعة هولندا في تصفيات أمم أوروبا 2024، قبل مواجهة جبل طارق اليوم الثلاثاء 21-11-2023، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات بتصفيات يورو 2024.

ويحل المنتخب الهولندي ضيفًا ثقيلًا على نظيره جبل طارق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "ألغاري" في ختام جولات مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وتقام مباراة هولندا ضد جبل طارق اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ترتيب مجموعة هولندا في تصفيات أمم أوروبا 2024

1- فرنسا: 21 نقطة.

2- هولندا: 15 نقطة.

3- اليونان: 12 نقطة.

4 أيرلندا: 6 نقاط.

5- جبل طارق: 0 نقاط.