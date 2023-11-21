نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة رومانيا ضد سويسرا اليوم الثلاثاء في تصفيات أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه منتخب رومانيا الأول لكرة القدم نظيره منتخب سويسرا، في مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم على أرضية الملعب الوطني الروماني، في إطار منافسات الجولة العاشرة من تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة رومانيا ضد سويسرا في تصفيات أمم أوروبا 2024

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة رومانيا ضد سويسرا في تصفيات أمم أوروبا 2024، اليوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة رومانيا ضد سويسرا اليوم الثلاثاء في تصفيات أمم أوروبا 2024

ويمكن متابعة مباراة رومانيا ضد سويسرا في تصفيات أمم أوروبا 2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات يورو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 5 HD، بتعليق "عادل خلو".

ترتيب المجموعة التاسعة

1- سويسرا، 16 نقطة.

2- رومانيا، 16 نقطة.

3- الكيان الصهيوني، 11 نقطة.

4- روسيا البيضاء، 9 نقاط.

5- كوسوفو، 8 نقاط.

6- أندورا، نقطتين.