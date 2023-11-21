نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوركينا فاسو وأثيوبيا اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن موعد مباراة بوركينا فاسو وأثيوبيا اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة وذلك من أجل مشاهدة أحداث هذه المباراة المميزة.

ما هو موعد مباراة بوركينا فاسو وأثيوبيا

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي موعد مباراة بوركينا فاسو وأثيوبيا اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة التي يبحث عنها الجمهور ويهتم بها لمتابعتها.

ويستضيف ملعب بن أحمد العبدي، أحداث المباراة التي تجمع بين المنتخبين المتمثلين في بوركينا فاسو وأثيوبيا في الجولة الثانية من عمر تصفيات بطولة كأس العالم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة بوركينا فاسو وأثيوبيا في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بوركينا فاسو وأثيوبيا

وخصصت مجموعة قنوات اس اس سي السعودية لمهمة نقل أحداث مباراة منتخب بوركينا فاسو ضد منتخب أثيوبيا في تصفيات كأس العالم.