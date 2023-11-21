نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصفيات المونديال.. البرازيل تتحدى الأرجنتين في ماراكانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب البرازيل نظيره الأرجنتيني، غدًا الأربعاء، في قمة من العيار الثقيل على إستاد ماراكانا، ضمن منافسات الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

يتصدر منتخب الأرجنتين مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما يوجد منتخب البرازيل في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

وبحسب شبكة ترانسفير ماركت العالمية، تتفوق البرازيل على الأرجنتين من ناحية القيمة التسويقية، وتصل قيمة "السليساو" 1.04 مليار يورو، مقابل 789 مليون يورو قيمة "التانغو".

وتتسم مواجهات منتخب البرازيل ضد الأرجنتين دائمًا بالإثارة الكبيرة، نظرًا لقوة كلا المنتخبين على المستوى الفني، بتواجد مجموعة كبيرة من أبرز اللاعبين المحترفين فى أوروبا، بالإضافة إلى الشعبية الكبيرة لهما.

المنتخب الأرجنتيني قادم من هزيمة وسط جماهيره أمام أوروغواي 0-2، فيما سقط منتخب البرازيل في فخ الهزيمة أيضًا أمام كولومبيا 1-2.

ويطمح منتخب البرازيل بقيادة المدرب الوطني فرناندو دينيز في الثأر من الأرجنتين ومدربها ليونيل سكالوني، الذي هزم "السيليساو" في آخر مباراة جمعت المنتخبين على ماراكانا في نهائي كوبا أمريكا.

ويعاني المنتخب البرازيلي في التصفيات، ولم يعرف طعم الانتصار في آخر 3 مباريات، تعادل مع منتخب فنزويلا، وخسر في مباراتين أمام أوروغواي في التوقف الدولي السابق ثم ضد كولومبيا 17 نوفمبر.

في المقابل توقفت بداية الأرجنتين المثالية في التصفيات بتلقيه الخسارة الأولى أمام ضيفه أوروغواي في الجولة الخامسة 0-2، بعد أن حقق العلامة الكاملة من أول 4 مباريات بتحقيقه 4 انتصارات.