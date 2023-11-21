نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونديال الناشئين.. ألمانيا تهزم أمريكا وتتأهل إلى ربع النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صعد المنتخب الألماني إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا المقامة في إندونيسيا، بعد الفوز على نظيره الأمريكي 3-2، اليوم الثلاثاء، في دور الـ16.

يدين المنتخب الألماني بفضل كبير في الفوز للاعبه لاعب هامبورج بلال يالسينكايا، الذي شارك في الدقيقة 86، وحسم المباراة بهدف الفوز 3-2 في الدقيقة 87.

وافتتح المنتخب الألماني التسجيل بهدف للاعب تشالزر هيرمان في الدقيقة 14، ثم تعادل المنتخب الأمريكي بهدف سجله طه هابرون في الدقيقة 24، قبل أن يتقدم المنتخب الألماني مجددًا بهدف سجله ماكس مورستيد في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، تعادل المنتخب الأمريكي بهدف للاعب دافيد فاسكيز في الدقيقة 80، قبل أن يسجل يالسينكايا هدف الفوز لألمانيا بل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

ويلتقي المنتخب الألماني في دور الثمانية نظيره الإسباني الذي تأهل بالفوز على اليابان 2-1.